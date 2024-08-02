三大政府基金 上半年豪賺近兆元 創空前紀錄

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三大政府基金上半年收益逼近1兆元

勞動、國保及退撫三大政府基金6月大賺2,482.98億元，累計上半年共獲利9,967.35兆元，逼近兆元大關，寫空前新紀錄；7月台股及美費半指數下跌3.62％與～4.37％，勞動基金運用局仍強調7月可望小幅獲利，對後市沒有悲觀的理由。

勞動基金6月收益數1,919.4億元，為史上單月第三高，累計上半年海賺7,993.2億元、逼近8,000億元大關、收益率13.03％；國保基金上半年獲利衝上697.3億元、收益率13.93％。

退撫基金上半年獲利首突破千億元，大賺1,276.85億元、收益率14.61％；三大政府基金上半年獲利均寫下歷史新高紀錄，都優於去年全年獲利。

展望8月後台股行情，勞動基金運用局副局長劉麗茹強調短期因漲多出現休息，但從基本面、資金面及利率面都持續看好台股表現，若9月美國降息對金融市場長期具有優勢。

回顧今年6月金融市場表現，雖歐洲選舉不確定性因素干擾，惟美國5月CPI與核心CPI年增持續放緩至3.3％及3.4％，通膨數據表現穩定，市場對AI應用需求持續樂觀，6月份主要金融市場延續多頭上漲格局。

在長期投資績效表現，整體勞動基金近10年多（103年1月～113年6月）平均收益率為6.72％，國保基金同期間平均收益率為7.27％，長期投資績效穩健。

台股日前跌破季線，新制勞退基金火速撥款120億元委外代操，劉麗茹表示，將由投信基發揮專業能力投資，目前有1,245億元待撥，會在適當時機分批撥款；新制勞退基金規模成長快速，估計每年將新增3,000億元以上規模，未來若需要，不排除在年底再新增委託投信代操遴選。退撫基金長期投資表現穩健，以去年底為基準日，近三年、五年加權平均年收益率分別為6.13％、7.33％。