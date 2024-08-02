輝達單日市值 暴增3,300億美元 創美股紀錄

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受到摩根士丹利看多激勵，AI晶片龍頭輝達31日股價暴衝將近13％，市值激增約3,300億美元，創下華爾街企業單日市值增加紀錄。執行長黃仁勳身價跟著水漲船高，一夕大增近120億美元，淨資產重返1,000億美元之上。

輝達31日股價收盤暴漲12.8％，報117.02美元，今年來股價累計狂飆136％。1日美股早盤股價平盤震盪，台北時間21:33漲幅約1.3％，報118.5美元。

輝達31日市值暴增3,300億美元，創下華爾街史上單日市值增加紀錄，並改寫該公司在2月22日締造的市值增加2,770億美元紀錄。輝達市值目前約在2.88兆美元，名列美國第三大企業，僅次於蘋果和微軟。輝達的市值曾在6月18日攀升至3.34兆美元高峰。

在輝達股價暴漲拉抬下，黃仁勳身家財富在31日暴增116億美元，增額傲視全球富豪，淨資產來到1,030億美元，名列全球第14大富豪。

輝達股票經歷近期的賣壓後，摩根士丹利分析師認為輝達是投資「首選」，激勵該公司股價強勁反彈。

大摩分析師在報告中指出，「我們持續聽到利多消息，和競爭憂慮遭到誇大，這波拋售潮帶來良好的進場點。」維持輝達股票「加碼」投資評等，目標價144美元。

打擊輝達和其他晶片類股的市場憂慮因素，包括更嚴格貿易禁令和地緣政治緊張。大摩指出，市場對輝達下一代AI晶片Blackwell強勁需求，將成股價上漲催化劑。Blackwell預計今年稍晚上市。

分析師表示，對輝達和整體AI市場而言，獲利環境仍維持強勁。輝達預計8月28日公布上季財報。

微軟與超微財報亦提振市場對AI的信心，推動輝達股價上漲。微軟30日公布AI支出大幅增加，超微預期今年AI晶片銷售上揚，帶動輝達和其他晶片類股走高。