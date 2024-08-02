日銀鷹起來 日圓逾四月新高 日股摔近千點

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受美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示可能9月降息的激勵，加上日銀前一日升息的影響，近日走強的日圓再獲得支撐，一度勁揚至148日圓兌一美元，寫下四個多月以來新高，惟日圓升值則令出口、房產股聞訊倒地，日經指數盤中崩跌逾1,300點。

日經225指數終盤大跌2.49％或975點，收在38,126點，盤中曾失守38,000點，狂摔3.5％或逾1,300點。東證指數則收跌3.24％。主因在於日銀展現「鷹派」的態度，日圓續強影響出口商海外競爭力，令出口類股承壓，另一方面因升息使得借貸成本拉高，房地產類股也首當其衝。

日銀在7月31日宣布調升基準利率至約0.25％，升抵2008年以來最高。日銀總裁植田和男並暗示可能進一步緊縮，意即接下來還會升息。受到植田最新說法帶動，日圓31日升破150，繼隔夜勁揚1.8％，8月1日持續走強，一度勁升0.9％至148.61日圓兌一美元，寫下四個半月高。

台灣時間1日晚間，日圓兌美元走弱，再度貶破150元之上，18:40報1美元兌150.44日圓。

日本財務省揭露，在6月27日到7月29日期間，共計投入5.53兆日圓（約368億美元）進行外匯干預。日圓在7月曾貶至161日圓兌一美元的38年新低，迄今已反彈逾7％。

第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生指出：「日銀顯然決定與政府立場一致，要解決日圓疲軟的問題。」熊野指出，過去幾周日圓強升，反映匯率過度貶值已到轉捩點，若日圓再度走貶，日銀可能最快於12月升息。

野村證券首席股票策略師北岡知一表示，先前因疲弱日圓而受惠的類股都被拋售，因日圓升值而受惠的類股則比較抗跌，例如進口股和百圓商店類股。