外銀看日圓 明年底升至139

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日本銀行（央行）上調政策利率至0.25％，並維持進一步升息可能，讓日圓兌美元匯價轉強，國銀認為，161的日圓超甜價格已一去不復回；外銀則預期，明年第一季日本可能再次升息，日圓匯率預計今年底維持在150左右，明年底將升至139。

星展集團指出，升息可能導致日圓利率定價上調，恐平倉日圓套利交易，導致日圓走強，預計日本下一次升息時間將提前至明年第一季，日圓匯率將在今年底達到150、明年底達到139左右。但美國聯邦公開市場委員會（FOMC）的決策、11月美國大選及全球科技股表現等，都是未來數月影響日圓的關鍵因素。

渣打銀行也表示，日圓升值同時受日本央行鷹派及Fed鴿派態度影響，日本升息並維持進一步升息可能，且到2026年第一季將每月債券購買量減半，Fed則為9月會議可能降息打開大門，美元指數下跌，貨幣市場目前已消化下半年降息近72個基點的預期。

國泰世華銀分析，未來日圓升值幅度取決三個要素，一是Fed降息幅度要超乎預期，今年降息要達3碼；二是日本央行升息幅度超乎預期；三是股市拉回幅度擴大。

中信銀認為，薪資與通膨維持成長，支持升息循環持續，但考量9月美國降息機率高，預估日本下次升息落在10月會議；美日利差持續收斂提供日圓支撐，但日本機構投資海外資金持續流出，中信銀預期，在基本面好壞參半及貨幣政策穩定邁入正常化下，日圓進入區間盤整格局。