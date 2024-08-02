國人換日圓 晚20天少7.88％

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日本銀行（央行）7月31日宣布升息，美元兌日圓下挫，當日收盤時匯價跌至149.98日圓，創近四個月新低；公股銀行認為，加上美國聯準會（Fed）釋出降息訊號，美元兌日圓將持續偏空，也讓愛去日本的國人換匯不再「甜」，與20天前的最低點相較，同樣新台幣兌換日圓額度減少了7.88％。

公股銀指出，日銀決議升息15個基點，將利率調升至0.25％，同時並宣布每季縮減購債規模約4,000億日圓後，美元兌日圓大幅震盪多空拉鋸，並在歐洲盤時段一路重挫。

由於Fed宣布利率政策按兵不動，並暗示9月有望開始降息，美日利差的縮窄、有助日圓延續強勢。

以技術面而言，美元兌日圓一路跌破了月線、季線，空方動能強勁，不過，匯價在年線上方遭受阻力，並留下長下影線，顯示年線附近即出現買盤的支撐。預期短線上美元兌日圓仍呈偏空走勢。

觀察臺銀的日圓現鈔賣出價，大致維持在新台幣0.22元出頭，8月1日營業時間最後報價為0.2222元，比較近期最低點、7月11日0.2047元，相隔約20天，同樣以新台幣10萬元換日圓，7月11日還能換到488,520日圓，8月1日僅能換到450,045日圓，相差多達38,475日圓，差距為7.88％；以日本總務署6月物價統計，全日本外食燒肉一人份均價1,039日圓計算，等於少吃37客燒肉。

雖比起近月的日圓低點，兌換金額少了近8％，但公股銀行主管認為，與過去多年的換匯價比起來，0.22元價位仍相對偏低，加上美國總統大選的影響，美元兌日圓下半年有很大的機率會在原地震盪，民眾如果有日圓現鈔的需求，建議以「少量多次」的方式換取。