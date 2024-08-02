台達液冷產品Q3出貨 H2會更好

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

GB200出貨在即，散熱供應鏈名單成市場關注焦點，台達電罕見在法說會上澄清，包括CDU（冷卻液分配裝置）、風扇、水冷板，台達都在NVIDIA（輝達）供應鏈參考名單中，董事長鄭平更進一步拿出證明，強調今年第三季第一台液冷產品就會開始交貨，惟今年量仍不大，須待明年才會放量。

台達半年報繳出亮麗成績單，第二季單季EPS 3.83元，不僅為史上最強第二季，並同步拿下單季歷史次高的桂冠，表現僅次於2022年第三季的EPS 4.26元，另上半年EPS 6.05元也衝破去年同期EPS 5.8元的天花板，同登歷年同期新高，更令市場眼睛為之一亮的是第二季毛利率34.13％竟一舉寫下歷史新高。

產品組合優化奏功

台達企業投資部副總裁劉亮甫指出，第二季毛利率創高，庫存跌價損失的回轉及產品組合的優化都有挹注，惟以產品組合優化的挹注較大，比較值得注意的是，自今年第二季開始，庫存回沖金額已大於提列損失金額。

至於下半年毛利率會否續強？台達僅表示，影響毛利率的因素有很多，只能說下半年的產品組合會持續優化。

展望下半年，劉亮甫坦言，未來景氣不太容易預測，但就各地區別的景氣數據來分析，美國市場去年下半年平均GDP成長還超過4％，今年首季則剩不到2％，只來到1.4％～1.5％，歐洲市場全年成長經濟成長率估不會超過1％，至於新興國家含印度和中國，GDP也僅有4％，「也不是特別好」，據此，台達對下半年景氣看法「相對保守一點」，不過，劉亮甫仍強調，目前尚未來到衰退的程度，後市仍須再觀望一下。

雖然大環境仍有些疑慮，不過台達電第二季獲利明顯超標，市場仍好奇台達電下半年是否有機會繳出季季高的成績，對此，鄭平表示，台達下半年會比上半年好，且第三季、第四季表現都會比上半年好，只是無法預估增幅，但可以肯定的是，第四季的表現不會和第三季差太多。

AI、資料中心需求強勁

就各事業部門的表現言之，鄭平表示，AI伺服器及資料中心需求依然強勁，其他產品的表現僅相對平穩。

就AI伺服器表現言之，台達今年上半年AI伺服器電源營收相較於去年呈倍增，營收占比為4％至5％，另外耕耘已久的液冷產品可望自今年第三季開始出貨，然因放量仍要等到明年，估AI全年的營收占比仍與上半年約略相當。