安謀權利金收入 不如預期

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安謀權利金與授權收入表現

英國晶片設計巨頭安謀（Arm）31日公布會計年度第一季（4至6月）業績，上季營收和淨利大幅成長，不過權利金收入遜於華爾街預期，且本季和全年財測保守，拖累股價暴跌。

安謀美股股價31日大漲8.43％，財報公布後，1日其早盤一度重挫9.14％，報131美元。不過今年截至7月底，股價累計大漲逾91％。

安謀上季營收年增39％至9.39億美元，優於分析師預期的9.03億美元。淨利則較去年同期激增112％，至2.23億美元，或每股盈餘21美分，調整後，每股盈餘為40美分，高於市場預估的34美分。

上季權利金收入年增16.8％至4.67億美元，但低於分析師預期的4.87億美元。授權和其他收入較一年前同期激增72％，至4.72億美元，超越分析師預測的4.18億美元。

展望未來，安謀預期本季調整後每股盈餘介於23至27美分，營收在7.8億至8.3億美元之間。以財測區間中間值來看，代表業績並無成長，且不如華爾街預期的每股27美分和營收8.04億美元。

安謀維持全年度財測不變，估計全年調整後每股盈餘在1.45至1.65美元，營收在38億至41億美元之間，中間值低於分析師預估的1.58美元和營收40.2億美元。

安謀財務長柴爾德（Jason Child）在分析師會議表示，全年營收預測中間值係考慮權利金收入成長率在20％出頭，低於4月預估的25％左右。

理財顧問Running Point Capital投資長舒爾曼（Michael Schulman）表示，安謀上季財報雖然超越市場預期，但保守的全年財測打擊投資人信心。

另外，安謀計劃從本季開始，不再公布晶片出貨量數據。柴爾德與執行長哈斯（Rene Haas）表示，先前安謀將客戶公布的晶片出貨量視為關鍵指標，但隨著安謀將重心轉向資料中心伺服器和AI加速器等高價值、低銷量的市場，該數據已較難代表安謀的績效。