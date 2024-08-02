Arm領軍 帶台廠進擊x86伺服器

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國際矽智財大廠安謀（Arm）31日公布財報，儘管繳出亮眼佳績，然而在高估值及不再逐季揭露Arm架構晶片出貨量等影響之下，股價應聲重挫。由於Arm轉向高值化數據中心、AI加速器市場取代以量取勝，被視為劍指伺服器市場，更加有利於與台廠合作之業者，其中包含智原、神盾、聯發科等公司，將追隨國際大廠腳步挑戰x86於伺服器地位。

Arm執行長哈斯（Rene Haas）指出，隨著將重點轉向數據中心伺服器、AI加速器和智慧型手機應用處理器等價值更高、產量更低的市場，晶片出貨量不再能代表業績。Arm自去年推出Neoverse運算子系統（Compute Subsystems,CSS），降低開發成本並加快上市時間，該技術能提升每一顆SoC（系統單晶）的權利金。

智原為最早成為Arm Total Design的設計服務合作夥伴之一，為此，近期推出A800平台，建立於Intel 18A上做為開發Neoverse的基礎。據悉，智原已生產一個測試晶片，協助客戶提前在該平台上驗證，加速產品成功開發。雙巨頭加持，使智原打開國際知名度，吸引更多潛在客戶接洽，今年為智原跨入先進製程的重要轉折點。

神盾集團則透過子公司安國取得Arm授權，藉此強化ASIC布局。業界人士透露，安國還會與Arm更加深入合作，伴隨Arm新系統架構推出時，集團矽智財(IP)也能相互搭配，助益在先進領域與國際大廠接軌。