鄭平開藥方 解電動車痛處

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電動車市場吹逆風，在大客戶出貨不振下，台達電今年上半年電動車的營收成長也跟著縮水，僅來到12％，台達董事長鄭平也做了最壞的打算，認了「全年一定會低於此百分比」，且可能只會成長一點點，不過，鄭平重申「即使營收不成長，電動車部門還是會賺錢、不會出現虧損」。

電動車市況不佳，連台達也感受到，不得不跟進下修電動車部門的展望，繼年增五成下修到二成後，近期又再度下修目標。

鄭平表示，去年做預算時，EV的市場還很旺，客人也一直催著要擴產，不料去年年底、今年年初狀況開始出現改變，這從各事業部門都有庫存回沖，只有EV沒有，可見一斑，就今年上半年的表現言之，電動車事業部的營收僅年增12％，「目前看來全年一定會低於此百分比」，現只能冀望今年第四季客人的狀況可以出現好轉。

對於市場不看好電動車的前景，鄭平強調，電動車市場短期的波動很難預測，但就長期的趨勢言之，EV不太可能會走回頭路，至於何時才會風起？目前還在靜待良機。

經查去年EV的市占率僅15％，遲遲未能超越傳統汽車，鄭平認為原因有二，一是電動車太貴，售價至少比傳統汽車貴了20％至25％，在環保人士和專業玩車人士的買盤告一段落後，銷售就會出現瓶頸，另一個問題則來自於充電站的建置不足，消費者擔心開車開到一半、沒電。

其實這二個困境有法可解，鄭平認為答案就在於以換電取代充電，並強調，只要上述二個問題可以解決，EV市場就會開始快速成長。

鄭平指出，目前一台車的成本，光電池就占了四成，如果可以以換電取代充電，不僅車子的重量會大幅減輕，可以更省電，就連車價也會大幅下修，事實上目前中國已有換電站的規畫，只要花五分鐘就可以完成換電作業，遠比充電更為省事。

對於電動車重返成長，鄭平認為「遲早會發生」，雖然何時發生目前不得而知，但鄭平強調，必須要先準備好，這樣商機發酵時，才可以抓得住。