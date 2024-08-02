美中貿易戰衝擊 高通財測不悲觀 救不到股價

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手機晶片大廠高通（Qualcomm）31日盤後公布第三季財報，業績優於預期，不過本季營收預估將受到美中貿易戰衝擊，因此股價在1日早盤走低，跌幅一度超過4.63％。

由於手機晶片巨頭聯發科、高通接力發布財報及下季度財測，上季兩家皆繳出優於市場預期成績，然而對出貨占比最大之智慧型手機晶片，雙方都給予穩健溫和看法。法人分析，部分業者提前拉貨因應，兩季度此消彼漲之下、旺季不旺影響；重點仍擺在第四季消費型產品需求，其中，旗艦級晶片Snapdragon 8 Gen 4預料將搭載自研Oryon CPU，大啖邊緣端生態系市場。

高通公布截至6月23日的第三季財報，整體營收年增11％達93.9億美元，優於預估的92.2億美元。淨利增長18％到21.29億美元，調整後每股盈餘（EPS）為2.33美元，優於市場預估的2.25美元，比起去年同期成長25％。

QCT部門（包括車用、物聯網及手機晶片）營收年增12％至81億美元；負責專利技術授權的QTL部門營收則在上季年增3％達13億美元。

其中，最關鍵的智慧型手機相關營收成長12％至約59億美元，與市場分析一致，一反夏季出現的周期性低迷常態，顯示過去2年來慘跌的手機銷量正獲得緩解。高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）在財報會議上表示：「AI擴大高階市場的規模，因此，即使預期今年手機出貨量成長僅持平或低個位數，高階市場實際上成長更加快速，我們也已經看準這一點。」

研究機構Summit Insights分析師Kinngai Chan表示：「雖然智慧型手機市場的終端需求仍顯部分疲弱，不過由於手機大廠持續大幅削價以刺激市場需求，終端消費者的市場更具彈性，處在高階市場中強勢地位的高通因此受惠。」

高通的汽車相關營收則飆升87％至8.11億美元，優於預估的6.42億美元。儘管汽車晶片在總營收占比小，不過高通認為汽車結合更多軟體和半導體應用是未來趨勢。