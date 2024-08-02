美降息在望 壽險業迎三好

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美國2022年鷹式升息後壽險三大副作用

美國9月降息機率升高，宣示壽險的「苦日子」快過去。壽險業者透露降息三利多，一是美國一旦降息，壽險滿手美債有機會「轉虧為盈」，二原先每月逾新台幣300億元的外匯避險工具成本，可望下降；三是保戶利率、匯率兩頭賺的美元保單解約潮，可望緩解。

不過降息可能讓美元走弱、新台幣升值，壽險匯兌成本可能升高，仍需「嚴防」對獲利衝擊。

壽險總資產已近37兆元，其中有逾24兆元是債券部位，且大部分是美債，美國在2022年暴力式升息，讓壽險滿手債券評價由獲利轉趨虧損，最嚴重時未實現損失逼近新台幣5兆元，長達二年時間，壽險投資債券都只能領息、沒有資本利得。一旦美國啟動降息循環，壽險手中的債券價值可望大幅反彈，有利後續獲利動能。

壽險業者表示關鍵是美國降息幅度，今年估僅會降2碼，則整體債券評價可能還是有損失，且同時要看股市因降息出現的反應，決定之後資本利得多寡。

美國升息對壽險業的第二大副作用，即台美利差大，壽險有新台幣15兆元的國外投資需要避險，去年一年花3,602億元，只為帳面獲利平穩，且避險工具成本自去年8月開始，已連續10個月逾300億元，今年上半年合計已達1,985億元，若美國降息，台灣不動，加上金管會同意新的外匯準備金制度，壽險可將外匯成本「留」在帳上，強化資本。

第三項副作用是美國高利率，造成美元強勢升值，新台幣一旦貶到32元，就會出現美元保單解約潮，保戶五到七年前投保的2～3％美元保單，現在解約，有賺到利差，美元換回新台幣還有匯兌利益，錢再拿去投資股市或者是高利債券，造成壽險解約率大升。

去年壽險全年解約金給付逾1.54兆元，保險給付比總保費收入多2,175億元，史上首見，即壽險出現業務面資金淨流出，今年前五月淨流出已達1,628億元，若美國降息，新台幣升值，情況可能會好轉，紓解壽險現金流危機。