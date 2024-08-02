政府基金H1台積比重大增 2大金控入列

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新、舊制勞退、勞保、國保、退撫等五政府基金最新前十持股「全都露」，對台積電及鴻海持股大躍進，台積電持股占率在29.07％～42.11％，穩居第一大持股，持股名單飄濃濃AI味，非電族群則聚焦富邦金及國泰金兩大壽險金控，傳產股除統一外，都被踢出前十大持股。

政府基金每半年（6月及12月）揭露前十大持股名單，護國神山台積電是各政府基金的最愛。連同委外與自營，五政府基金對台積電持股在29.07％（新制勞退）～42.11％（勞保基金）之間，比去年底大增4.5～8.46個百分點。

受惠AI題材發光發熱，股價飆升，帶動各政府基金持股比率明顯消長，五基金中，鴻海在四個基金中均躍升至第二高，而舊制勞則退居第五高；電子股中，除中華電及台灣大外，都是純度相當高的AI股。

五政府基金的台股前十大持股名單，都有台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達、中華電、富邦金等七檔股票；此外，台灣大、國泰金、兆豐金等三檔入列在三個基金，奇鋐、中信金各二個基金，日月光投控及統一各有一個基金列在前十高持股名單。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，從公布的前十大持股名單來看，確實多數是AI概念股，帶動AI概念股股持股比率攀升主因是股價大漲、市值增長。