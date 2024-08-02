前往主要內容
工商時報LOGO

政府基金H1台積比重大增 2大金控入列

主要政府基金到6月底持股前十高
主要政府基金到6月底持股前十高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新、舊制勞退、勞保、國保、退撫等五政府基金最新前十持股「全都露」，對台積電及鴻海持股大躍進，台積電持股占率在29.07％～42.11％，穩居第一大持股，持股名單飄濃濃AI味，非電族群則聚焦富邦金及國泰金兩大壽險金控，傳產股除統一外，都被踢出前十大持股。

政府基金每半年（6月及12月）揭露前十大持股名單，護國神山台積電是各政府基金的最愛。連同委外與自營，五政府基金對台積電持股在29.07％（新制勞退）～42.11％（勞保基金）之間，比去年底大增4.5～8.46個百分點。

受惠AI題材發光發熱，股價飆升，帶動各政府基金持股比率明顯消長，五基金中，鴻海在四個基金中均躍升至第二高，而舊制勞則退居第五高；電子股中，除中華電及台灣大外，都是純度相當高的AI股。

五政府基金的台股前十大持股名單，都有台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達、中華電、富邦金等七檔股票；此外，台灣大、國泰金、兆豐金等三檔入列在三個基金，奇鋐、中信金各二個基金，日月光投控及統一各有一個基金列在前十高持股名單。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，從公布的前十大持股名單來看，確實多數是AI概念股，帶動AI概念股股持股比率攀升主因是股價大漲、市值增長。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 打入輝達供應鏈 這檔帶量攻漲停 逾2.3萬張排隊等買

  2. 中東緊張 海運業撿到槍 運價還會漲？

  3. 納智捷7月領牌續破千 限時全面開放一般大眾試駕

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。