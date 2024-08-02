美元宣告利率最高衝上4.1％ 利變保單轉夯 金管會5示警

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近年利變險銷售情形

大型壽險近三個月積極拉高美元保單宣告利率，8月一向淡定的富邦人壽調升，台灣人壽也連二個月拉高，市售美元保單宣告最高維持7月的4.1％，近三個月，前六大壽險就有五家，即國泰、富邦、南山、凱基、台灣等壽險，拉升美元利變保單的宣告利率。

各壽險積極拉高宣告利率，主要是為了「搶現金」大作戰，因應美元保單解約金需求，在強力推動下，利變保單銷售升溫，今年全年可能比去年的2,693億元增加。

金管會1日祭出五大提醒，即宣告利率不等於投報率且不保證、不以宣告利率作為投保唯一考量、解約恐會損失、利變保單未必符合每位保戶投保需求等；且要求壽險不得以調升宣告利率或投資作銷售訴求。

6月國壽帶頭調升宣告利率、美元最高到4.05％，7月台灣人壽再拉上4.1％，8月多家壽險停戰，但主推分紅保單的富壽卻動了，8月調升共189張保單的宣告利率，美元最高維持在3.9％；台壽1日亦宣布再調升，8月共調升132張保單，美元保障型最高為4.1％、儲蓄型3.15％，新台幣保障型到2.7％、儲蓄型到2.55％，是連二個月調整。

6月利變保單銷售已升溫，賣出273億元、近五個月新高，新契約保費占率回到4成，逾9成來自利變壽險，6月賣270億元，也是近5個月新高。

金管會對壽險業重申，不得以提升宣告利率作為市場競爭手段，保單不得單獨以宣告利率或報酬率等與其他金融商品比較；亦提醒消費者宣告利率僅適用一個月或一年，並不是保證或固定的利率，亦不等於保單投報率，所以不要以宣告利率作為投保唯一考量，若不適合自己，解約時恐被收解約金，外幣保單要兌回新台幣還有匯率風險。

保險局副局長蔡火炎表示，各壽險公司的宣告利率政策，是要依照各公司內部區隔資產的投報率、平穩機制等來訂定，只要各公司按照規定，拉高宣告利率並沒有問題，金管會也不會有特別意見，近期亦未見有壽險違規。