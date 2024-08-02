降息近了 高含積輝ETF反攻翻紅

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美國聯準會釋出9月降息訊號，激勵美股漲勢，輝達勁揚12.8％，台積電ADR也大漲7.3％，較現貨溢價拉大至16.6％，激勵台積電股價1日大漲，高含「輝」「積」ETF也展開絕地大反攻。

據最新統計，在台掛牌ETF中，共有16檔成份股中含有輝達，占成份股比重在23％至6％之間，1日全數收紅，漲幅居前的有國泰費城半導體、兆豐洲際半導體，兩檔ETF皆上漲逾4.4％，統一FANG+、富邦元宇宙、國泰智能電動車等單日漲幅逾2.9％。

法人表示，聯準會此次偏鴿派態度，為即將啟動的降息循環鋪路，利率調降將帶來豐沛資金，有望提升股市評價，尤其是高成長的科技股，雖然短線美股將持續受到美國大選的不確定性影響，高檔震盪，但今年股市預計仍為多頭格局，在AI長線成長趨勢不變下，科技股仍為布局首選，投資人在拉回時可分批進場。

台股ETF成份股中持有台積電逾3成的ETF共有18檔，1日也全數收紅，第一金工業30、永豐台灣ESG、元大電子、富邦摩台、富邦科技等五檔上漲超過2％，表現居前的第一金工業30、永豐台灣ESG也持有聯電為其第二大持股。

富邦科技ETF基金經理人紀元豪表示，下半年將邁入傳統電子消費旺季，伴隨蘋果新品發表及AI殺手級應用持續亮相等利多，有利推升下半年科技股上漲，投資人在盤面震盪回檔時，無需過於恐慌，若看好AI長期發展仍可適時布局。