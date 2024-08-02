年輕股民大增 台股開戶數續創高

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台股7月成交值突破11兆元，史上第二個月新高，內資源源不絕「錢」進台股。臺灣證券交易所公布，7月開戶人數達1,297萬餘人，續創歷史新高，依每個月增加約5萬人估計，8月可望衝過1,300萬人，7月單月淨新開戶數激增79,472人。台股開戶人數不斷創高，股民結構亦明顯年輕化。

證交所統計，19歲以下開戶人數近年快速上升，7月首度突破4％，從證交所2021年3月首度公布時僅2.5％，經三年四個月後，比重達4.07％。另一個顯示台股股民年輕化的指標是40歲以下開戶人數占比，2021年3月為29.4％，到今年7月已攀升至33.14％，而41歲至60歲族群，同期間減少3.07個百分點，從4成多降至37.3％。

依證交所統計，7月台股總開戶人數為1,297萬5,480人，較6月增加79,472人；就年齡層變化，仍以20歲～30歲最多，單月大增30,145人，其次為19歲以下，單月增20,226人，合計30歲以下新增開戶達50,371人，若再加上31歲～40歲13,435人，合計達到63,806人，占總新開戶79,472人的8成多。19歲以下新開戶人數增長最受關注，因19歲族群除少數可能打工有資金外，多數尚未進入社會、不會賺錢，推估多是父母幫小孩開戶投資台股，為未來教育存第一桶金。7月台股加權指數衝上24,416點歷史新高，成交量爆衝，再對照開戶人數不斷衝高，內資源源不絕湧入股市，扮演台股創高最大功臣之一。