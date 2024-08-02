避險情緒增溫 報酬率勝美債 金價強彈

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國際金價再站上每盎司2,400美元，臺灣銀行最新金市報告分析，主要是因為三因素，即地緣政治避險情緒升溫、日本銀行（央行）升息、美國聯準會（Fed）透露9月可能討論降息。投資專家指出，預測未來幾年黃金報酬率仍會優於美國公債。

31日日本銀行及Fed利率決議公布前，傳出哈瑪斯領袖哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，地緣政治避險情續快速升溫，推升金價上漲至2,417美元。

隨後日本銀行宣布調升基準利率15個基點至0.25％，日圓走升，美元指數震盪下行，金價也順勢續漲，之後Fed公布利率決議維持利率不變。

但聯準會主席鮑威爾在會後記者會上表示，如果數據顯示通膨持續放緩，最快可能在9月討論降息，進一步激勵金價快速上漲，一度至2,450.88美元。

臺銀最新報告指出，華爾街資深交易員、Seawolf Capital共同創辦人柯林斯認為，在全球央行持續購入黃金及美國債務節節升高下，未來幾年美元恐出現較大幅度貶值，看好黃金與其他貴金屬後續表現，預測未來1年、2年、3年、5年及10年，黃金的報酬率均會優於美國公債，建議長期持有。

臺銀分析，近期通膨數據持續降溫，增強Fed官員信心，市場對9月啟動降息預期達到高峰，加上中東地緣政治局勢持續緊張，避險買盤提供金價多頭動能，使得金價在創高回落後，再度站上2,400美元大關。

觀察技術指標，目前短中長期均線為多頭排列格局，技術型態偏多，整體而言，金價長期多頭格局並未出現重大改變，仍有再創歷史新高的機會。

但臺銀亦提醒，因市場對9月降息的預期大部分已反應，若後續美國經濟數據或Fed官員發言未能符合市場期待，金價可能面臨較大賣壓。