中東局勢惡化 油價續漲

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巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）和黎巴嫩真主黨最高指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）接連被殺，正當伊朗揚言對以色列進行報復性打擊之際，以色列軍方1日又證實在7月13日的空襲行動中，炸死哈馬斯軍方高層戴夫（Muhammad Deif）。中東情勢急速惡化，也令油價繼續走高。國際期油1日盤中續漲，紐約西德州每桶漲0.7％報78.4美元，倫敦布蘭特漲0.9％報81.4美元。

沙烏地阿拉伯「阿拉伯衛星電視台」引述知情者消息報導，哈尼亞在伊朗首都德黑蘭住所遭飛彈攻擊。伊朗正展開調查，以國未承認犯案也未做任何評論。儘管如此，伊朗已把帳算在以國頭上。

英國廣播公司（BBC）國際事務編輯鮑文（Jeremy Bowen）表示，外界會把哈尼亞之死聯想到以國暗殺，是因為很難想到還有誰會比以國更想要他的命。以國雖未承認犯案，但其軍方1日表示，7月30日對黎巴嫩首都貝魯特南部發動空襲中殺死舒庫爾，並證實7月13日空襲中殺死哈瑪斯軍師戴夫（Mohammed Deif）。

舒庫爾被殺後幾個小時，哈尼亞就遇刺身亡。這兩人身亡引起真主黨和伊朗的激烈反應，讓人擔心中東衝突範圍會進一步擴大而失控。尤其真主黨極可能報復，因為過去其重要領導人被殺後，就會向以國發射大量火箭來回應。

接連暗殺行動被鮑文形容以國在豪賭，因為以國可能評估就算在伊朗境內暗殺哈尼亞，伊朗也不會對其宣戰。至於暗殺舒庫爾是要打擊真主黨，但不激起毀滅性報復。

目前伊朗、哈瑪斯到真主黨都揚言報復而尚未有真正行動，但從哈瑪斯去年10月初突襲以國造成逾千人死亡，招致以軍進攻加薩地區後，中東衝突未停過，外界擔心接連暗殺事件，最終可能激發全面戰爭。