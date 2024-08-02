國發基金 將投資產業控股公司

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國發會主委劉鏡清談話重點

國發會主委劉鏡清1日指出，現在的國發會要為台灣企業推動產業控股模式發展，為的是改變企業資本不足，通路被堵，數位化太慢，和經營效率低的四大困境，會是台灣企業最大的轉型！

國發基金產業創新轉型基金將可投資產控公司，為此已修正國發基金投資規範、大改投資評估審議委員會設置要點，新增產業專家參與、實地考核（DD）的關卡。

劉鏡清1日接受本報專訪時表示，要能走向國際競爭的企業規模應是每年營收300億元，目前除了已有電子業產控個案，工具機業已主動邀請國發會和經濟部一起溝通，朝向設立工具機產控的目標發展，國發會目前掌握的還有中南部產業的第二案，台積電供應鏈為了赴美投資亦已向產控協會發出協助要求；此外，他最希望的資訊服務業也能組成產控公司，整合多家企業共同研發、進軍海外市場。

劉鏡清指出，如果產控公司需要資金協助，可以向國發基金申請轉型基金，經過國發基金投評小組審議即可投資。國發基金產業創新轉型基金已框列1,000億元，扮演投資點火角色，引導民間資金以共同投資方式，協助國內企業進行合併、收購、分割及其他有助於企業創新轉型的投資計畫，為有意轉型升級的現有企業注資挹注更多資金。

劉鏡清強調，為能更精確掌握國發基金的產業投資，國發基金執行秘書汪庭安主持了國發基金投資規範修正、投資評估審議委員會設置要點亦有調整，包括投評會裡增加產業專家、提高投資同意門檻等等，以他從顧問專家背景來看，這樣的調整非常make sense，且國發基金去年實際繳庫280億元，整體來看是滿賺錢的，希望外界不要只把焦點放在虧錢的案子上，「這對我們是很痛苦的」。

行政院經發會提出的「兆元投資台灣」計畫，保險業可投資於公共建設的3.27兆元，下周將由行政院和業者面對面溝通。劉鏡清指出，台灣可投資的資金實在太多，而前瞻計畫編列的預算只到今年，因此他急於今年就要把保險業資金和公建投資的渠道打通，過去雖然有財政部促參計畫等，但現在角度要改為「企業的做法」，先向企業詢問「有否意投資意願」，業者有意願就坐下來細談投資案，會以國營事業及中央部會相關的公建案為優先，投資資金規畫則由業者提出，由行政院審議通過，再來就會實際執行。