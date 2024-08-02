川普一番話 我製造業PMI續跌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

7月製造業PMI

一顆子彈形成蝴蝶效應。中華經濟研究院1日發布7月台灣採購經理人指數製造業PMI、非製造業NMI的數值雙雙下跌，分別跌至52.2、 57.3 。其中，製造業因美國大選川普槍傷當選機率大增、川普發表對台敵意言詞等，牽動台灣製造業判斷景氣轉為保守。

台灣PMI在今年5月曾登上55.4，中斷連續14個月的緊縮轉為擴張，出現2022年5月以來最快擴張速度。接下來的6月53.7、7月52.2，雖仍處於擴張區，卻已連續二個月走跌；製造業前景判斷的「未來六個月展望」指數則也持續下跌，7月下跌4.2個百分點至55.0。

中華經濟研究院長連賢明表示，廠商態度正從過去的非常樂觀轉為「審慎樂觀」，正評估美國大選後續對電子和半導體產業的影響；且美國聯準會（Fed）9月的降息可能也是另一個不確定因素。

連賢明指出，中國大陸極端氣候影響，近期發生致災淹水，也影響部分產業生產與採購進程，均帶給廠商出現猶豫的態度，「廠商目前觀望中」，希望掌握更清楚的資訊，再做下一步的採購、庫存調整和設備投資等評估。台灣PMI團隊的中華採購與供應管理協會顧問白宗城表示，目前廠商亦步亦趨，摸著石頭過河，並且對風險意識有十分明顯的拉升。

中經院副研究員陳馨蕙指出，5月製造業PMI的翻揚，來自終端需求部份其實是不明確，有些短單、急單等，而美國大選的一顆子彈改變整體情勢，反映在7月製造業PMI的新增訂單指數再次下跌至53.9，且跌幅放大至5.3個百分點；而川普對能源政策的不同，也直接反映在7月基礎原物料產業PMI上，中斷連續二個月擴張、轉為緊縮。

陳馨蕙分析，7月個別產業PMI下跌最為明顯，有電力暨機械設備產業的新增訂單與生產指數，大幅回跌超過10個百分點、轉為緊縮，致使電力暨機械設備產業PMI僅維持一個月的擴張、隨即轉為緊縮，指數回跌6.8個百分點至47.4。