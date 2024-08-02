部分業者接單不穩 無薪假增576人

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勞動部1日公布最新一期減班休息人數，實施家數248家、人數4,437人，較上一期增加20家、人數增576人，其中又以製造業增加最多。勞動部官員指出，主因是有部分廠商訂單受影響，導致人數微幅增加，但整體製造業景氣仍然樂觀。

據勞動部統計，本期減班休息實施家數248家、人數4,437人，製造業中以金屬機電工業113家、2,621人為最多，資訊電子工業22家、729人、化學工業12家、170人；批發及零售業41家、276人、住宿及餐飲19家、341人、支援服務業14家、45人。

勞動部勞動條件就業平等司副司長王金蓉表示，本期製造業增加600多人，其中又以金屬機電工業最多，有三家分別從事車床製造、電子線材、金屬零件的廠商共增加300多人，主因為外銷訂單不穩所致，其中兩家過去就曾因訂單問題實施過減班休息。

王金蓉指出，雖然上述三家業者實施減班休息，但也有一家板金製造業者，原本實施至8月底，因為訂單回穩，7月中旬即提早結束實施無薪假約100多人。

王金蓉分析，本期無薪假人數有部分增加，但主要是少部分廠商訂單不穩，且彼此並非上下游產業鏈關係；從5月底至上一期，無薪假人數都是逐月遞減的趨勢，整體景氣都還是樂觀狀態。