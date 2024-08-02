淨零引資揪民間 財部：六大建設有機會

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財政部將積極引導民間資金、特別是壽險資金協助推動淨零轉型。據財政部最新盤點結果，政府2050淨零轉型的12項重點建設中，至少有一半、六項可採促參的方式推動，包括近期最夯的氫能、電力系統與儲能和節能等。

依據國發會提出的台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，將以「能源」、「產業」、「生活」、「社會」等四大轉型，及科技研發、氣候法制兩大治理基礎，輔以12項關鍵戰略，來落實淨零轉型目標。其中12項關鍵戰略為風電／光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融和公正轉型。

財政部也積極評估其中可採用促參引進民間資金投資的模式，並匡列出至少有六大戰略具可行性，可發展相關案源，包括氫能、光電／風電、前瞻能源、電力系統與儲能、資源循環零廢棄，以及節能。

財政部表示，主要是促參2.0已納入綠能設施，且涵蓋「創能、節能、儲能」三大面向，相關必要設施都可透過促參引進民間資源，以加速能源轉型，今年以來綠能措施相關促參已簽約兩件，另有兩件進入前置作業。像是高速公路服務區停車場的充電椿，即算是綠能的範圍。

至於農業資源循環再利用，今年也已有兩件促參案簽約；財政部表示，另一推動重點是生質能廠，像是桃園的生質能中心，主要是配合生質能發電政策，引進民間資金、技術，將廚餘等轉為電力、熱能、沼氣和有機肥等。

針對氫能，官員表示，國發會相關計畫曾提及於高雄和花蓮進行氫能燃料電池示範計畫，相關設備所需資金和技術，未來也可透過促參招商。此外，現在即已相當普遍的光電和風電若有適當案源，也期盼增加壽險等資金投資。