民俗月前動起來 交車潮 領牌數創三年半新高

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各大車廠夏季競賽促銷優惠奏效，加上民眾趕在民俗月前領牌的傳統，7月車市雖受到凱米颱風影響領牌登錄中斷二～三天，但總市場單月領牌仍達4.57萬輛，月增9.8％、年增7.8％，創近三年半來單月新高。不過黑馬品牌中華MG，傳統旺季的7月卻僅繳出1,428輛的領牌成績，意外跌出單月前十大品牌榜。

隨7月車市表現熱絡優於多數車廠預期，累計前七月總市場領牌數27.82萬輛、年增0.3％，不僅扭轉上半年車市衰退局面，更創2006年以來同期新高。

觀察各車廠銷售表現，龍頭車廠和泰車隨7月祭出號稱TOYOTA史上最大優惠後，祭出總價值逾15萬元的購車大禮包奏效，助攻展間買氣增逾13％，合計雙品牌TOYOTA與LEXUS品牌單月領牌近1.7萬輛、年增2.9％，市占率37.2％，亦創今年單月新高。

7月多數車廠領牌皆有年月雙增表現，台灣賓士則以2,807輛拿下6.1％市占，年增43％、月增18.1％，市場第三大。台灣本田（HONDA）、裕日車（NISSAN）、中華車（CMC、MITSUBISHI及MG三品牌合計）及馬自達（MAZDA）單月領牌都較去年同期及上月成長。

此外，唯一國產電動車納智捷（LUXGEN）n7於7月領牌1,010輛，重回單月電動車銷售冠軍，也連續四個月銷量破千，已打破台灣電動車銷量紀錄。

展望8月，由於4日即將進入傳統民俗月淡季，和泰車推估，單月領牌將下縮至2.9萬輛。為延續7月銷售熱度，目前各車廠於民俗月期間仍持續提供高額優惠方案，力拚下半年營運。