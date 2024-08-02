7月房市超旺 交屋潮 六都移轉爆11年大量

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7月雖因颱風假影響不動產登記工作，不過市場買氣熱絡，7月六都買賣移轉2.65萬棟，月增11.6％、年增33.6％，為11年來同期最大量，其中台中更寫下近103個月的單月新高。房仲業者認為，未來資金與政策，仍是影響下半年房市走勢的二大關鍵。

六都地政局統計顯示，7月六都買賣移轉棟數除台南微幅衰退3.5％外，其餘五都均較6月成長，以台中月增26.3％最高；與去年同期相較，六都則有22％～54％的成長。

其中，台中在北屯各重劃區、海線清水、沙鹿交屋高峰下，買賣移轉近6,000棟創下近103個月來單月新高；桃園在小檜溪、A7等重劃區交屋暢旺下，買賣移轉近5,000棟亦為近31個月來單月大量。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年7月平均地權條例剛上路，7月移轉量仍反映5、6月交易市況，當時景氣並未特別熱絡，因此7月基期低，之後的年增率才逐漸轉正成長，而今年5、6月房市交易暢旺，中央銀行6月理監事會議才宣布調整存準率，影響尚未發酵，加上預售屋完工過戶登記量大，帶動7月買賣移轉棟數增加，全年有機會挑戰36萬棟。

六都前七月買賣移轉合計16.3萬棟、年增28.5％，創下近11年來同期新高紀錄，其中台南、高雄年增均逾38％，即使年增率較低的雙北也都在2成以上，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台南創同期新高、高雄創金融海嘯以來同期新高，台中、桃園、台北也分別創13、11、10年同期新高，今年買氣熱絡可見一斑。