國揚集團創辦人 侯西峰：房市好到停不下來

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總投資額近百億元的台中「漢神洲際購物中心」1日舉辦上樑典禮，對於房市的看法，「南霸天」國揚集團創辦人侯西峰直言：「房市好到不行、好到停不下來！」他舉例，自從漢神洲際進駐北屯後，北屯房價從每坪2字頭，一路漲到現在的5、6字頭。

至於漢神洲際購物中心未來將引進約500個品牌，目前招商進度已達9成，估明年11月開幕。

漢神洲際所在的北屯區14期重劃區，是台中市最大的重劃區，14期在漢神洲際進駐的利多題材帶動下，近幾年吸引了大批建商搶進推案。2021年8月，14期首發案「國泰MOST+」進場時，每坪均價約44萬元；今年6月，位於漢神洲際附近的「大陸豐莚」新案，實登揭露最高成交單價逼近8字頭，均價也站上7字頭。

漢神洲際興建期間正好碰上疫情攪局，不僅造成缺工與缺料，且營造成本暴增50％。侯西峰強調，明年11月一定如期開幕，而漢神在高雄已經營運30年，漢神洲際是漢神集團跨過濁水溪的第一個商場，總投資額達百億、光是裝潢就花了20億元，明年11月開幕營運後，希望能與新光三越、大遠百三足鼎立。

侯西峰也不忘為9月將開幕的日月潭「漢來日月行館」宣傳，這是漢來集團在中台灣的第一座頂級度假飯店，值得一提的是，國揚集團旗下關係企業漢來美食，看好台中漢神洲際的發展前景，預計將進駐台北最強自助百匯餐「島語」及超人氣「溜溜酸菜魚」、中式高級餐廳、漢來湯包等品牌。