強勢美元走勢 面臨分水嶺

美元指數VS美德十年期公債利差

美元兌日圓匯率

進入到燠熱的7月後，美國經濟出現分歧趨勢。雖然在7月Markit報告中，美國綜合採購經理人指數（PMI）初值升至55，續創近年新高，然而製造業PMI卻收縮為49.5，重新跌到榮枯線以下（50）。不過，經濟出現放緩反而有利於聯準會（Fed）於年內啟動降息。而在Fed眼中，除了在7月17日公布的褐皮書內提到美國未來半年的經濟增長將放緩外，8月1日聯邦公開市場委員會（FOMC）會後記者會中，主席鮑爾更提及最快可能在9月的會議上討論降息議程等鴿派言論，這些消息都使得市場對聯準會（Fed）的降息預期趨於濃厚，成為未來美元轉弱的原因之一。

除Fed鴿派態度外，近期美國總統大選的話題也加深了市場預期美元未來走弱的想法。在歷經首場總統辯論會以及槍手襲擊事件後，共和黨參選人川普當選機率大幅提高，且川普有意延續過去執政時，支持美國出口及傾向更寬鬆的財政支出等不利美元的政策。因此，我們評估，只要市場持續押注川普勝選的結果，強勢美元轉折點就有可能提前出現。

綜合以上，如果單純以目前美國政經局勢而言，美元年底前由強勢逐漸轉弱之可能性較高，但其餘主要國家的政策狀況也同樣影響著美元的方向。因此，衡量美元兌其餘六種主要國際貨幣之美元指數（DXY）成為我們重點觀察指標，並且接下來將以佔該指數比例最重之歐元、日圓之未來走勢作深入探討：

■歐元對美元漲勢暫歇 將聚焦於經濟基本面

近期法國國會改選風波平息，雷朋（Marine Le Pen）所帶領的極右派陣營在國會中的失利降低了市場對於法國財政赤字擴大之擔憂，進而淡化歐洲政治之不確定性，信心重振後使歐兌美7月上半緩步走強最高至1.0948水位。而後隨著歐洲央行（ECB）於7月18日宣布維持三大利率不變，且總裁拉加德表示每次會議仍將根據通膨走向，進而改變利率決策的時點。此外，歐洲經濟復甦也出現停滯，觀察7月16日公布的ZEW歐元區經濟指數下滑至43.7（前期51.3），以及7月之歐元區服務/製造業PMI皆呈現下滑趨勢，反映市場對於未來歐洲經濟信心的疲乏。因此，在經濟不確定性較大的情況下，ECB年內仍有1～2碼的降息空間，但由於前述的通膨原因，走向快速降息的機率不高。此外，加上8月1日FOMC會議後，市場消化資訊預期美國年內降息3碼機率提高，美德10年期公債利差延續收斂趨勢使美元承壓，故我們評估，在ECB年內降息速度等於或低於Fed之市場情境不變下，歐兌美未來呈現「被動」走強的可能性較高。

■美日利差走勢將出現變化 日圓將迎來逆轉？

今年以來，日圓不斷創下新低，甚至一度貶破160日圓兌1美元價位，這反映出市場對日本經濟和貨幣政策的信心不足。儘管日本銀行（央行，簡稱日銀）在此期間多次進行口頭干預，但效果有限，迫使其7月多次實際出手阻止日圓貶勢。而於此次利率決議中，日銀升息0.15個百分點，並宣布在2026年首季前，日圓購債規模每季縮減4,000億日圓，日銀總裁植田和男表示將透過較穩定且可持續的方式調整貨幣政策，朝實現2％通膨的目標邁進，對於今年是否會再度升息的問題並未給予正面回應，僅表示待數據符合預期時才會採取下一步行動。

一直以來，日圓持續走弱的根本原因是美日之間的巨大利差，但在此次日銀轉鷹和Fed釋出9月降息可能性後，預期美日利差將進一步縮窄，促使日圓兌美元飆升至149價位，套利交易也因此出現了部分平倉。在短期日圓快速回升的情況下，我們除了要考量日銀的態度外，也須留意目前日本經濟狀況能否支撐日銀的鷹派行為。此外，還需密切關注美國股市以及Fed未來的利率決議，其中風險性資產的走勢變化，也會影響以日圓作為套利工具的部位；另一方面，如果美國寬鬆不如預期，這也會進一步影響未來美日利差縮窄的幅度，進而對日圓走勢造成波動。我們評估，短期日圓不排除因漲多或出現小幅拉回，但長期而言走升格局更加確立。