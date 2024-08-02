別把永續報告書當作文比賽

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時序邁入8月，距離上市公司申報永續報告書的截止期限，已經剩不到一個月，不禁令人引頸期盼今年會呈現出何種樣態。近年由於政策規範趨於嚴格，加上全球ESG浪潮推波助瀾，國內永續報告書數量快速增加，卻也同時湧現良莠不齊、內容失真的爭議，因而被譏諷為永續作文大賽。但切莫因此就忽視其重要性，事實上永續報告書可以協助企業掌握市場永續趨勢，藉以重新思考永續策略重點及ESG推動目標，有助於公司永續政策更聚焦。

■2023年永續報告書成長近3成

國內永續報告書出版數量，根據CSRone最新統計，在2023年首次突破千本，跟前年相比增加幅度更將近3成，創下史上新高。主要原因即在於主管機關不斷擴大永續報告書之編製公司範圍，金管會2020年公布的「公司治理3.0-永續發展藍圖」，即已要求資本額達20億元之上市櫃公司編製；去年發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」，更進一步規劃自2025年起編製永續報告書對象，將擴及至20億元以下之上市櫃公司。

面對為數眾多且內容琳瑯滿目的永續報告書，如何快速掌握各家重點？箇中關鍵就在每本報告所揭露的重大主題，而這其實正是各公司永續政策的核心。比如石化業較側重碳排、有毒物質處理，但銀行業則較強調普惠金融、資安個資，兩者顯然差異甚大。《哈佛商業評論》2022年的一篇研究就指出，企業主在決定報告書框架時，不僅得考慮報告書的受眾範圍，還得深思與自家公司攸關的永續課題有哪些。

這也是為何全球最多組織採用的揭露架構GRI準則，載明企業編製永續報告書時，需評估哪些重大主題會在經濟、環境、社會及人權等面向帶來顯著衝擊。公司再針對辨識出來的重大主題，提出具體回應方針與行動方案，並設定目標及績效指標追蹤落實情形。換言之，企業可透過重大主題的鑑別，找出永續發展策略規劃之具體依據，再納入公司經營決策與管理制度，以逐步達成永續目標。

當然，不同產業或企業的ESG重大主題也許不盡相同，但如何因應氣候變遷風險、減緩或調適暖化問題，實為現階段永續資訊揭露之共識。實際上，金管會已規定2024年上市櫃公司年報需揭露氣候相關資訊，其中關於溫室氣體之盤查及確信，則是按照「上市櫃公司永續發展路徑圖」依產業及規模差異分階段揭露。尤其去年才發布、預計2026年開始接軌的IFRS永續揭露準則第S2號，框架儘管仍與TCFD一致，但不論是溫室氣體排放需包含範疇三，抑或是氣候風險的情境分析，執行難度皆比現行規範要來得高，建議及早準備應對。

■以永續決策為先 不能只挑愛說的說

另一值得持續關注的重大環境議題，應當是自然資源保育，世界經濟論壇（WEF）《2024全球風險報告》所列舉的前五大長期風險，超過半數來自於自然環境衝擊，包括生態系統崩潰、生物多樣性流失與自然資源短缺。是以，要求企業評估並揭露對自然資源的依賴程度及對業務的影響，進而將其列入公司永續策略考量，將是不可逆的潮流。國際間也已陸續揭櫫適用準則，例如沿用TCFD相同架構的TNFD；國內目前雖尚未頒布強制性規定，但亦有14家企業自願先行，涵蓋產業從金融、半導體到消費性產品不等。

除了重大主題的質性描述之外，永續報告書結合量化指標，讓使用者得以經由數據進行比較，為近期必須特別留意的課題。對此，金管會將自明年起，推動上市櫃公司參考SASB準則依產業別揭露永續指標。蓋SASB準則尤其強調量化指標之利用，使揭露數據具備可比較性，譬如電子零件業者需答覆有害廢棄物回收率、產品召回數量等提問。希望藉此讓永續報告書不再被詬病「只挑愛說的」、「只選好的講」，逐漸擺脫公關包裝的刻板印象，成為企業永續決策之必備工具。