搶在美之前 英央降息1碼

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英鎊匯率走勢

相較美國聯準會(Fed)按兵不動，英國央行（BOE）1日宣布降息1碼，基準利率從16年高點降至5％，是自2020年以來首度寬鬆貨幣。但英央總裁警告降息不宜過快過猛，是否繼續降息被打上問號。

英央發布4年來首度降息的政策聲明後，英鎊應聲下挫至1.2752美元，來到7月初以來的4周低點。英國債市則上漲，10年期公債殖利率走跌，觸及3月中旬以來最低水位。

儘管英央貨幣政策委員會（MPC）做出降息決定，但表決結果呈現拉鋸，9名成員中5人支持降息、4人主張維持原狀，顯然對於英國通膨壓力是否充分緩解，英央內部看法分歧。

英國通膨率已自2022年10月觸抵的41年高點11.1％回落，5月就回歸英央的2％目標，6月仍保持在這個水位。但英央預期，隨著去年能源價格驟跌的效應遞減，英國通膨率在今年第四季將回升到2.75％，要到2026年初才又重返2％目標。

英央總裁貝利（Andrew Bailey）暗示，MPC接下來的動向會趨於謹慎。貝利在決策聲明指出，「我們須確認通膨保持在低檔，降息要謹慎以對，不宜過快或過多。」

英央周四決議降息，符合《路透》訪調經濟學家後的預期，但在政策聲明發布前，金融市場預測英央降息機率只有6成多。

周四例會之前，金融市場預估英央今年內2度降息（每次降1碼）。市場預期2026年底之前，英國基準利率降至3.7％。

英國基準利率凍結在5.25％的16年高點將近一整年，是自2001年展開緊縮周期以來最長紀錄，1日宣布降息1碼，是自2020年3月以來第一次。

儘管英國通膨率已比歐元區還低，歐洲央行早一步在6月就發動降息。早英央一天發布政策聲明的美國聯準會，連續第八度宣布凍結基準利率，但為9月降息開一扇窗。瑞穗金融集團經濟學家亞瑟（Colin Asher）指出，英央總裁的警告，無異暗示將採每季調降利率的步調。