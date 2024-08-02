UAW表態力挺 賀錦麗聲勢大漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國總統拜登上周宣布退選，並推薦副總統賀錦麗接棒參選後，民主黨低迷的選情開始逆轉，賀錦麗聲勢一路上漲，美國汽車工人聯合會（UAW）近日表態力挺，使她在鐵鏽帶上的「搖擺州」密西根州的選情，吃下一顆定心丸。此外，賀錦麗還獲得包括億萬富翁企業家庫班（Mark Cuban）在內:、超過100位創投投資家支持，選戰的銀彈相當充足。

路透報導，UAW主席費恩（Shawn Fain）7月31日表示，他上周才與賀錦麗通話，讚揚這位副總統「為工人階級服務」的紀錄，並表示「她將與我們並肩作戰，向企業的貪婪宣戰」。

UAW是美國最大的工會之一，總部位於密西根州汽車工業大城底特律，會員人數37萬人，UAW執行委員會日前投票力挺賀錦麗參選總統。

美國前總統川普挑選了前創投家、現任俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）為競選副手，鬆動了向來支持民主黨的部分矽谷菁英。當賀錦麗取代拜登出征後，先前作壁上觀的菁英，包括庫班在內的100多位創投家，紛紛歸隊。據悉，LinkedIn創始人霍夫曼（Reid Hoffman）、Moxxie Ventures的史坦頓（Katie Stanton）、Fika Ventures的Eva Ho等，都在一封請願書上簽名，承諾會投票給賀錦麗。

Box首席執行官萊維（Aaron Levie）曾捐款給賀錦麗。他表示，許多矽谷人對拜登領導下的民主黨感到幻滅，直到賀錦麗接棒才徹底改變局面。

另一方面，川普7月31日在芝加哥全國黑人記者協會會議上表示，雖然他的好友、特斯拉執行長馬斯克支持其參選總統，「但我反對每個人都擁有電動車」。川普稱，美國擁有汽油比任何國家都多，他揚言上任首日就會廢除電動車政策，挽救走向毀滅的傳統汽車產業。