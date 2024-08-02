成本撙節奏效 日德車廠意外賺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日本汽車大廠豐田（Toyota）1日公布業績，由於成本撙節計畫奏效及日圓貶值，抵消國內銷售和產量下滑衝擊，淨利優於市場預估。而德國汽車大廠福斯（Volkswagen）業績表現優於預期，不過下半年仍將進一步削減成本。

豐田股價在財報發布前暴跌5.5％，業績公布後仍續跌，收跌8.4％報2,699日圓。

豐田財報顯示，在日圓貶值的情況下，截至6月底的上季淨利較去年同期成長1.7％，達1.3兆日圓，高於市場預估的1.218兆日圓，營收則年增12％，達11.8兆日圓。其中，匯率波動和成本削減措施分別為營業獲利增加3,700億和550億日圓。

儘管油電混合車銷量上揚、海外市場成長，豐田上季國內銷量的大幅下滑，集團整體汽車銷量下降2.2％至225萬輛，低於去年的230萬輛。

豐田聲明表示：「儘管因為認證問題和召回等因素，我們無法在日本維持穩定的產量，不過在股東的支持下，我們仍會實現獲利成長。」。該集團重申本財年的全年指引，汽車銷量將年減1.3％至1,095萬輛，營收成長2.0％至46兆日圓，淨利將銳減28％至3.57兆日圓。

另一方面，福斯儘管獲利超出市場預估，不過獲利能力仍低於財測，因此將計劃進一步削減成本。

在市場的激烈競爭下，福斯關鍵的中國市場縮水19％，不過該集團受惠高端品牌銷售增加以及金融服務業務的擴張，上季營收年增4.1％至833.4億歐元，超出市場821.9億歐元的預估，顯示業績好轉。

上季營業獲利從56億歐元降至54.6億歐元，仍高於市場預估的52.2億歐元。至於營業獲利率則達6.6％，今年上半年為6.3％，低於該公司的預估。福斯表示，從上半年營業獲利率來看，必須在下半年之後加大削減成本的力道，以達到6.5％至7％的目標。

展望本財年，福斯維持5％的營收成長預估，較去年的15％放緩。

此外，寶馬（BMW）也受到中國市場壓力影響，第二季營業獲利率僅8.4％，低於公司預期的8.7％，並接近8％至10％的全年目標範圍下限。不過該公司預估中國經濟狀況將在第三季開始趨於穩定，因此其專攻的高端市場將會好轉。