聯合國報告：中德日俄人口今年觸頂

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聯合國最新報告顯示，由於部分大型國家出生率下降，全球人口在2080年代中期觸頂後，將反轉下滑。

根據聯合國兩年一度的《世界人口展望》報告顯示，全球人口將由2024年的82億人，攀升至2080年代中期的103億人頂峰，2100年前逐漸下降至102億人，較10年前預測減少2億人或6％。

到了2080年，全球65歲以上人口將超越18歲以下的兒童和青少年。在2100年前，歐洲的人口將由2020年的峰值萎縮21％，降幅為全球各地最大。

聯合國經濟和社會事務副秘書長李軍華（Li Junhua）透過聲明稿表示，「部分國家目前的出生率低於先前預期，而且一些高生育率地區出生率下降的速度較預期略快。」

不過李軍華亦表示，人口峰值出現的時間提早，而且人數較預期低是利多消息，因為這代表總體消費減少，人類對環境造成的壓力減輕。

以全球平均而言，目前婦女比1990年整整少生一個孩子。在全球逾半數國家，每名婦女活產（live birth）的胎兒不到2.1個，2.1是不依靠移民維持人口數量的生育門檻。聯合國指出，中國大陸、南韓、西班牙和義大利等國家的生育率為「超低」水準。

奧地利人口專家盧茲（Wolfgang Lutz）表示，生育率下滑可能與年輕世代的價值觀改變有關，生孩子對他們來說或許不是那麼重要。

截至2024年，人口已觸頂的國家達63個，包括中國、德國、日本和俄羅斯。上述國家的總人口數預期在未來30年減少14％。

相較之下，非洲的尼日、索馬利亞、中非共和國與剛果在內的9個國家，人口則快速成長，預計這些國家的總人口將在2024至2054年間翻倍。

此外，包含美國、印度、印尼、巴基斯坦在內的126個國家，人口預計將在本世紀下半葉或更晚達到高峰。