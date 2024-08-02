有助舒緩財務壓力 波音恢復對中交737 Max客機

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美國飛機製造巨擘波音公司（Boeing）證實，已恢復向中國大陸的航空公司交付737 Max客機，這對陷入困境的波音而言，無疑大旱逢甘霖，可望舒緩緊張的財務壓力。波音股價23日收報186.48美元，急升逾4％。

新加坡聯合早報引述外媒報導，中國航空監管機構此前暫停波音客機的交付約兩個月時間，以審查有關波音飛機駕駛艙錄音機所用電池的更多訊息。波音指出，今年第二季預計將虧損39億美元或更多，其中一個因素是中國的交付遭暫停。

路透曾在6月底報導，波音將向中國市場交付777和787廣體飛機的訂單，而737 Max機型的交付，則最快在近期恢復。分析指出，波音公司視737 Max這款窄體客機為「搖錢樹」，如今恢復向中國市場交付，將有助於減輕該公司的財務壓力。

波音737 Max機型是波音737家族的第四代成員，波音公司在波音737首飛50年後，於2017年5月交付首架737 Max。波音表示，截至2024年1月已有超過6,200多架737 Max訂單。中國航空公司的機隊中有該機型的是中國國際航空公司（Air China）。

波音生產的737 Max 8客機在2018、2019年接連發生致命墜機事故，以及美中從科技到國安等議題上的緊張情勢加劇等因素，自2019年起波音新飛機對中國的交付就一直斷斷續續。

波音公司稍早表示，已向中國國際航空交付2架777貨機，證實了路透關於波音恢復向大陸交付寬體客機的報導。波音737 Max系列客機在全球停飛後，中國在2019年暫停了大部分波音飛機的訂單和交付。寬體客機的交付在去年12月重新啟動，窄體727 Max客機交機則在今年1月重啟。

波音在2023年底的文件顯示，庫存約有140架737 Max 8客機，包括為中國客戶準備的85架。2024年初至4月30日期間，波音總共向中方交付了22架飛機。