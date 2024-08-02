陸生產配額不斷擴大 稀土供給過剩 年跌價2成

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中國大陸是全球最大稀土礦產生產國，近年來隨著稀土生產配額不斷擴大，價格隨之走軟，結果導致供應過剩，日媒形容「稀土不再稀有」了。

日經中文網報導，稀土是釹、鏑等17種元素的總稱，由於少量添加就能提高材料的性能，因此稀土被稱為「工業維生素」。已故中國大陸領導人鄧小平生前將稀土定位在戰略資源，造就了「中東有石油，中國有稀土」的說法。2010年因中國限制稀土出口，市場價格上漲。

中國政府今年6月下旬宣布，將於10月1日起實施「稀土管理條例」，明確規定，稀土資源屬於國家所有，任何組織和個人不得侵占或者破壞稀土資源。雖然中國對稀土供應鏈進行嚴格管理，但稀土市場價格卻下跌。

價格評估機構Argus Media資料顯示，截至今年7月11日，稀土中釹價較2023年7月底下跌23％，鏑則價跌24％。中國稀土行業協會公布的價格指數也顯示同樣結果，至7月18日，稀土價格指數較2023年7月底下降約2成。

對於稀土市場需求堅挺卻價格低迷的情況，報導指出，原因在於中國增加產量。在中國，稀土是由統管稀土產業的工信部及自然資源部為中企分配生產配額，今年上半年的生產配額年增12.5％，達到13.5萬噸。

近年來，中國的稀土生產配額不斷擴大。2023年除了兩次的生產配額之外，還追加第三次生產配額，使得2023年生產配額達到25.5萬噸，較2022年增加21％。許多市場觀點猜測今年的生產配額會超過2023年的實際數據。

此外，不止中國增加產量，近年西方國家為擺脫中國利用稀土作為外交籌碼，採擴大生產或打造多元供應。報導稱，市場普遍認為，短期內對稀土的需求不會大幅恢復，價格仍持續低迷，對中國供應過剩的擔憂更為強烈。