陸財新製造業PMI 近9月新低

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近一年大陸官方和財新製造業PMI走勢

內需表現持續低迷，使大陸7月製造業景氣明顯下行。財新中國8月1日公布，大陸7月份製造業採購經理人指數（PMI）為49.8，較6月下降2點，創下2023年11月以來首次低於50榮枯線。其中，採購量指數降至收縮區間，原物料庫存指數隨之降低。

稍早之前，大陸統計局7月31日曾公布，7月官方製造業PMI為49.4，較6月略降0.1點，符合預期，但是連續3個月低於榮枯線。中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指出，要高度重視市場主導的需求收縮，企業、居民越是不容易賺錢，就越不敢花錢，需求就會進一步收縮。

綜合陸媒1日報導，財新公布7月數據顯示，大陸製造業仍呈現供給優於需求的格局，生產指數連續9個月維持在擴張區間，但擴張幅度有限。新訂單指數自2023年8月以來首度低於榮枯線，投資類別和中間類別的新訂單量下降，消費品類維持成長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，大陸有效需求不足、市場樂觀預期不強仍是當前最突出的問題。當前穩健成長、促進就業、保民生，加大政策刺激力度，推動前期政策實行見效，更大力度激發市場活力與內生動力，成為大陸政府的政策工作重點。

接受調查的企業表示，需求疲弱，客戶削減預算，導致最近新接業務總量下降。由於外需維持增勢，新出口訂單連續7個月成長，但成長放緩。就業方面，7月份就業指數連續11個月位於收縮區間，但僅略低於臨界值。

此外，新訂單減少導致採購量指數創下2023年10月以來首次陷入收縮，企業不願意增加生產，連帶使原材料庫存指數自今年以來首次位於榮枯線下。

調查並顯示，由於市場競爭加劇，製造商為了推動銷售，調降銷售價格，降價主要集中在投資類別。原物料價格上漲持續推動製造業企業生產成本上升，原物料購買物價指數在擴張區間小幅回落；而出廠物價指數重回收縮區間。

專家指出，製造業企業家樂觀情緒略有回升，讓7月份生產經營預期指數從6月的低點反彈，但仍低於長期平均值。儘管新訂單量減少導致新接業務總量下降，但業者相信，業務拓展和新產品問世後，將強烈促進銷售端的改善。