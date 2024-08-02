陸7月電動車銷量 比亞迪增3成

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大陸部分車廠7月電動車交車量

大陸多家車廠1日相繼公布7月份成績單，其中比亞迪電動車銷量年增30.6％至34.2萬輛，銷量持續領先其他車廠。暫居第二的吉利汽車電動車銷量5.9萬輛，年增57.7％。整體來看，目前已公布數據的車廠交車量與2023年同期相比，普遍增長。

綜合陸媒1日報導，除了大陸市場以外，比亞迪也持續擴大海外市場。美國叫車服務業者優步（Uber）7月31日宣布，將引進10萬輛比亞迪電動車，將首先在歐洲和中南美洲市場投放，未來將擴展到中東、加拿大、澳洲和紐西蘭市場。

吉利汽車7月份插電式混動汽車銷量年增119％至2.8萬輛，純電動車銷量年增26％至3.08萬輛。機構分析，大陸政府日前宣布提高乘用車報廢換新補貼，吉利汽車、長城汽車等企業將受惠。

理想汽車7月交車量年增49％至5.1萬輛，創下其單月交車量的歷史新高。理想汽車董事長李想1日在公告中指出，「理想L6」車型延續強勁表現，單月交車量連續突破2萬輛，成為人民幣（下同）20萬元至30萬元價格區間的爆紅產品。OTA 6.0、OTA 6.1版本車機系統已於7月推送，理想L系列、理想MEGA達成大版本升級，智慧駕駛等產品力全面進化。

小米汽車SU7於7月交車逾1萬輛，8月也將持續超過1萬輛，預計11月提前完成全年交車量達10萬輛的目標。小米集團董事長雷軍近期受訪時表示，應該尊重汽車工業的規律，先掌握汽車製造的基本功，然後再在此基礎上進行智慧化的創新，「我們願意在汽車工業當小學生，不急於求成，而是穩紮穩打，逐步實現技術創新和產品突破」。

值得注意的是，長城汽車7月電動車銷量年減17％至2.4萬輛，成為少數電動車銷量與2023年同期相比衰退的大陸車廠。

大和證券日前發表研報指出，大陸政府稍早公布，將統籌安排約3,000億元超長期特別國債資金，擴大對設備更新及消費品以舊換新力道，其中包括提高乘用車報廢換新補貼。預計吉利汽車、長城汽車、中國重汽、時代電氣等企業，將從該政策中受益。