陸BMW不玩價格戰 賓士、奧迪也傳漲價

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大陸車市近年大打「價格戰」，致使行業利潤銳減。德國車廠寶馬（BMW）7月起在大陸市場實施減量保價，包括收回優惠力道、降低經銷商的批發任務量，這意味著不再透過降價方式刺激銷量，而是優先保住利潤。賓士、奧迪隨後也傳出將漲價，福斯、本田、豐田、富豪汽車（Volvo）等也傳出跟進。

綜合陸媒1日報導，自2023年以來，大陸車市經歷好幾波「價格戰」，一路從電動車打到燃油車。大陸乘聯會統計，2024年前5個月已有136款車型降價，降價規模超過2023年全年的9成，更超越2022年的降價總規模。

報導稱，近日大陸一線城市汽車市場傳出，寶馬、奧迪旗下主銷車型價格持穩回升。豐田、本田等品牌銷售人員表示，8月起部分車型會收回一些優惠力道，至於蔚來、理想等電動車品牌的優惠政策與折扣幅度「縮水」，零跑汽車也傳出「將從8月1日起收回部分車型權益」的消息，但富豪汽車、上汽大眾等品牌的售價暫未發生變化。

北京一位寶馬銷售員表示，漲價的說法並不完全準確，寶馬並非在官方售價上漲價，但是可以理解為降低優惠幅度。而且並非所有車型都進行價格回調，主要是集中在X3、X5、5系等車型，普遍上漲人民幣（下同）2萬元左右，譬如X3領先型一個月前落地價最低33萬元，目前高於35萬元。

然而，在車市「價格戰」趨於平穩之際，比亞迪再度點燃戰火。7月29日晚間，比亞迪旗下品牌「方程豹」宣布大幅降價，其唯一一款在售車型「豹5」起售價降至23.98萬元起，全系降幅高達5萬元。