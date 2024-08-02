迎汰換商機 李京安樂看太陽能產業

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中國大陸太陽能產業面臨產能過剩、利潤下降、外部制裁等內憂外患，市場普遍認為行業面臨低谷。但從2008年起，就跨足太陽能與新能源事業的大陸台企聯副會長、銀川台協會長、巨皇集團董事長李京安認為，早期的太陽能產品已到了汰舊換新階段，「估計還可見到10～20年發展前景」。

李京安1993就到中國大陸投資，歷練逾30載。2008年時，他嗅到大陸發展太陽能產業的商機，從沿海省份轉移到西北，以寧夏為起點，在西北五省開始從事太陽能的建設、營運管理，之後再跨足到新能源與房地產開發等領域。

他表示，早期從事新能源產業，因科技及配套建設相對短缺，成本極高。如今產業相當成熟，加上大陸官方陸續建成特高壓電網進行「西電東送」，不僅提升綠電的使用範圍，電價成本也快速下降，極具市場競爭力。

他指出，最早推出的太陽能發電板，囿於當時材料與技術問題，有發電量偏低、設備占地過大、不符合環保標準等問題，帶動設備汰換需求，在此背景下，新能源行業的可持續發展時間還很長，「我還看的到10～20年的商機」。

對於歐美打壓中國大陸太陽能產業，並指控存在輸出過剩產能一事，李京安的回應是「一笑置之」。因歐美企業進場晚、技術不足且用工成本高，缺乏競爭力才祭出此番措施。他認為，制裁效果並不大，因為在市場經濟運作下，中國大陸太陽能產品仍極具優勢。

除了外部壓力，他坦言大陸內部面臨市場復甦緩慢的問題。從製造業的接單情況來看，雖稍有回暖，但要恢復過往水準，「大概仍須兩到三年的時間」。