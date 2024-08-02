陸加碼投資 發改委瞄準三大專案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸政府將從加強投資著手，進一步穩定經濟。發改委副主任趙辰昕1日表示，將鎖定推動實現戰略目標、改善民生福祉、夯實安全基礎「三大專案」，充分發揮政府投資帶動效應，調動民間投資積極性。

綜合陸媒報導，大陸國新辦1日舉行「推動高品質發展」系列主題記者會，趙辰昕在會上說，近幾年，投資在穩增長、調結構、育動能、防風險等方面，發揮非常關鍵的作用，近十年來資本形成總額對大陸經濟增長的平均貢獻超過40％。在經濟下行壓力較大情況下，更要發揮好投資的關鍵作用。

趙辰昕指出，大陸政府將鎖定三大專案。在推動實現戰略目標方面，一些重大的電網、高鐵、高速公路、水利工程等跨區域、跨流域、跨領域的項目，資金需求與協調難度都非常大，必須透過政府投資帶動才能實施。一些國家公園及綠色低碳發展等專案，直接的經濟效益並不明顯，也需要政府投資去引導帶動。

在推動改善民生福祉方面，他表示，政府投資在創造就業機會、提供工資收入進而帶動消費方面作用明顯。譬如，去年「以工代賑」帶動253萬名群眾就業，人均增收超過人民幣1.4萬元。此外，政府投資在城市更新、污染防治、養老托育、醫療衛生等一些民生領域方面，支持不少專案。

推動夯實安全基礎部分，趙辰昕表示，高標準農田建設、能源資源儲備等重大專案需要持續、穩定、大規模的資金投入。