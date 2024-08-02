陸百城二手房價 連跌27個月

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大陸二手住宅（中古屋）房價延續6月的跌勢，7月份進一步下探。中指研究院8月1日公布最新報告顯示，2024年7月，大陸百城二手住宅每平方公尺平均價格月減0.74％至人民幣（下同）14,653元，連續27個月下跌。分析人士表示，目前業主「以價換量」趨勢仍在延續。

財聯社引述中指研究院監測數據顯示，7月份，大陸25個代表城市二手房周均成交數較6月小幅下降3％，在2023年同期成交基數較低因素影響下，今年7月代表城市周均成交數年增36.4％，年增幅較6月擴大。

房價漲跌城市數量顯示，7月份百城二手住宅價格月減城市數量為100個，已連續4個月出現百城二手房價格集體下跌，其中，百城新建住宅價格月減城市數量為39個，較6月增加4個。

報告指出，中共三中全會有望使大陸住房制度改革與政策優化節奏進一步加快，「因城施策」將進一步落實，地方政府將在短期內獲得更多調控自主權，未來核心城市供需兩端政策仍有優化可能。長期來看，租購並舉住房制度建設、房地產發展新模式構建將加速，「市場＋保障」的住房供應體系將不斷完善。

另外，在「以價換量」效應帶動下，大陸二手房市場整體表現優於新成屋。中指院研究副總監徐躍進指出，大陸新房市場目前和未來一段時間，依然需要面對不小的去庫存壓力。

今年7月，大陸重點100城新建商品住宅成交面積較6月下降近30％，年減近10％，降幅較6月小幅擴大，顯示新房市場調整壓力仍較大。價格方面，7月新建住宅平均價格每平方公尺為16,443元，月增0.13％，漲幅較6月分別為收窄0.02個百分點、年增1.64％。