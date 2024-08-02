寧夏中衛雲基地 拚2027產值破人民幣千億

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隨著AI浪潮如火如荼崛起，位於寧夏中西部的中衛市身為大陸「東數西算」的重要一環，憑藉低廉的能源優勢，入駐中衛西部雲基地的企業快速增長。中衛市數據局副局長任濤表示，目標到2027年，該基地的資料中心標準機架將超過69萬架，數位資訊產業產值可達人民幣（下同）1,000億元。

中衛西部雲基地占地達5,000公畝。2021年，中衛升級為大陸新型互聯網交換中心，與杭州、深圳、上海並列，其重要性可見一斑。

任濤指出，中衛最大的強項在於資源優勢。雲端計算和大數據所需電力占整體營運成本的50％，而寧夏擁有風電、水電、太陽能、生質燃料等多種清潔能源發電，每度電價約0.36元，僅為大陸沿海城市的一半以下。此外，中衛位於戈壁灘上，氣候乾燥且年平均氣溫只有攝氏8.8度，可大幅降低散熱成本。

任濤表示，中衛地處大陸中心位置，到全大陸主要城市的距離均在2,000公里以內，90％以上地區的光纖直連傳輸時延在20毫秒以內，可確保資訊傳輸速度。

正因為看好當地充沛的電力與網路資源，包括亞馬遜、騰訊、美團、小米、中國聯通、中移動、小紅書、愛奇藝等200多家大型企業相繼落戶，並帶來一連串的配套廠商，加速雲基地發展。以亞馬遜的大陸區域雲計算服務，就有60％的業務部署在中衛。

尤其在AI浪潮崛起、算力需求大增的背景下，有愈來愈多的大型算力中心選擇進駐西部地區。以中國聯通寧夏中衛雲資料中心為例，目前已成功打造福建與寧夏兩地之間專屬的「閩寧雲」合作項目，隨著東部地區的智能算力快速增長，近期中國聯通還將在中衛開工建設新的機房大樓。