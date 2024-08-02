暑假出遊 7月海外刷卡飆增

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7月銀行主力神卡貢獻簽帳金額概況

暑假過一半，銀行信用卡的海外簽帳金額明顯成長，疫後旅遊潮，加上銀行針對國人偏好的日韓祭出促刷策略，銀行7月在日本刷卡年成長2倍以上，銀行預估此波高成長可能延續至暑假過後的中秋連假，第三季刷卡金額可望再衝高。

據台北富邦銀初步統計，7月信用卡消費相較6月扣除綜所稅刷卡金額後，成長約12％；其中海外消費成長幅度較大，與6月相較約成長20％，7月刷卡成長主要來自於量販超市及海外消費，Costco聯名卡與Ｊ卡貢獻度最高，旅遊國家則以日本為主，整體海外簽帳較去年同期成長逾5成。

台新銀行7月趁勢推出促刷方案，打造簡單切換權益、最高3.8％回饋無上限。主打的玫瑰及太陽兩張卡預計發行突破10萬卡，至年底可挹注近百億元簽帳。台新銀指出，上半年累計刷卡金額較去年成長近15％，觀察6月下旬起、7月暑假第一個月，台新卡在日本刷卡金額，也較去年同期成長達2倍。

玉山銀表示，暑假旅遊旺季，顧客國內外旅遊消費顯著增加，7月信用卡簽帳金額的主要成長類別為旅遊與國外消費，尤其主力卡和大型旅行社合作的獨家行程優惠，透過專案提供國外消費加碼3％回饋，世界卡及六師無限卡最高6％回饋，透過旅遊專屬優惠推升旅遊與國外簽帳金額成長。

以今年上半年來看，北富銀簽帳金額較去年同期的成長率達44％，居各銀行之冠，主要來自美式賣場Costco聯名卡帶入的新客群效益，北富銀表示，Costco聯名卡從去年2月上市至今累積發卡量約230萬卡，發卡量符合預期；同時Costco卡客群有效卡率達93％，高於其全行平均76％及市場整體平均的64％。

隨8月銀行持續衝刺海外旅遊消費促刷專案，及9月中秋連假、百貨週年慶等消費旺季，陸續再推優惠搶攻大額簽帳，預估信用卡第三季全體刷卡金額可望逾1兆元，再衝新高。