全年刷卡 公股銀看增雙位數

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公股銀行上半年刷卡創績佳，預估全年成長上看雙位數。第一銀行預期下半年與全年信用卡年增率有近雙位數成長，臺灣企銀預期全年成長15％以上，彰化銀行力拼全年簽帳金額成長2成，華南銀行、合庫銀行、土地銀行、兆豐銀行也都預期持續成長。

一銀上半年簽帳近435億元，年成長約17％，受惠國人海外旅遊持續暢旺，相關消費刷卡大幅成長，尤其旅遊需求強勁，光6月海外簽帳年增高達96％；華銀上半年簽帳年成長近2成，以交通旅宿、餐飲及百貨的消費成長幅度較大，帶動整體持續成長，海外簽帳年成長更近3成，民眾出國熱潮不減，且日圓走弱刺激赴日旅遊，帶動整體海外消費動能。

彰銀上半年簽帳逾160億元、年增27.1％，主要來自百貨通路、稅款、量販超市及旅遊類別，含飯店、旅行社及航空公司等，同樣因旅遊熱度持續升溫，帶動整體海外簽帳大幅成長約3成，主要是海外餐飲、百貨購物、飯店住宿成長最顯著。

臺企銀主管分析，上半年刷卡年成長5.71億元或11％，成長較明顯類別是旅遊、航空公司、住宿、餐飲、百貨、電商、量販，海外交易年成長約11％。

合庫銀上半年簽帳約287億元、年成長約8％，以稅費及旅遊類交易成長為大宗，國外簽帳約4.6億元、年同成長約17％，主要是海外旅遊盛行，成長最多的為飯店、百貨類消費。