0403地震住宅理賠4.71億 新高

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近十年基本地震險理賠

0403大地震發生逾三個月，嚴重受損的基本住宅險理賠已進入尾聲，據地震住宅保險基金初步統計，0403大地震住宅理賠金額4.71億元，創歷史新高。

依地震住宅保險基金最新統計，至8月1日達理賠標準房屋12棟、受災保戶279戶，目前還有2棟、10戶受災保戶尚待鑑定報告，總曝險保額約4.71億元。此一理賠金額及受損的戶數遠超過前幾次地震所造成的損失，前幾年有理賠紀錄分別在2016年理賠104件、理賠金額1.70億元，2018年73件、理賠約1億元以及2022年2件、理賠金額341.8萬元。

至6月底，台灣住宅地震保險全國投保率為38.49％，高於日本投保率的35％。地震基金表示，日本住宅地震險雖多次修改，但對投保率皆無明顯助益，日本民眾在1995年阪神大地震後，投保率才開始逐年提高，但目前仍低於台灣。

日本住宅地震保險設計原意與台灣住宅地震險相同，即當發生地震時，理賠金額可用於維持受災民眾日常生活安定，非為填補房產經濟損失，可能和民眾的認知落差。

地震住宅保險基金指出，台灣制度優勢，在採單一費率，保費相對平價、可負擔，且保額採重置成本而非實際建物價值，不論新舊房屋災後都能獲得重整家園的基本保障。

但台灣住宅地震保險制度與日本住宅地震保險制度，皆存在民眾認知不足問題，更缺乏震災經驗，對基本保險所提供的保障較無急迫與必要的認識，未來該保險制度會致力於宣導與普及基本保險相關知識，讓民眾更認識也更願意投保，以助提升投保率。