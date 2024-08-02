外資大匯入 台幣重返32.7元

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美國聯準會主席鮑爾暗示9月降息可能性，市場樂觀期待今年降2碼，新台幣1日隨外資回頭大舉匯入，終場收在32.762元、升7.4分，匯價連三紅並創近二周新高，總成交量達24.885億美元。

匯銀主管表示，新台幣因鮑爾放鴿，即使現階段美元仍相對強勢，但已顯現回落態勢，加上近日亞幣普遍反彈，新台幣未跟上腳步，在台股1日上漲帶動下，新台幣終於啟動補漲行情，早盤連破32.8、32.7元兩關，一度重返32.6元。「外資動向開始改變」，特定外資開始醞釀回頭匯入，帶動新台幣盤中勁揚逾1角，最終順利重返32.7元價位，主要亞幣由日圓領漲。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估，今年美國降息2碼可能性較大，預期9月先降息1碼，12月仍有1碼降息空間。9月降息1碼主要因通膨率持續下滑，已接近2％目標，且勞動市場更進一步趨緩，失業率升破4％。近期股市適度降溫恰好為聯準會提供降息理由，避免市場情緒過熱，短線乖離過大，市場將進入調整期，若股市乖離率下降，應站買方思考；債市最美價格已過，現在僅是5分甜，且未來降息空間較小，要靠債賺取資本利得空間小；匯市預估未來數月美元高位震盪下稍偏弱勢。

匯銀主管認為，近期新台幣升幅沒跟上亞幣，主要是當前匯價來到合理價格，進出口商都可接受，「上下都有壓力」，短線預估先在32.7～23.8元區間震盪，8月雖可能慢慢往升值方向走，但短線升幅將有限，靜待外資加碼匯入是關鍵。