彰銀主辦 耀億工業10億聯貸簽約

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彰化銀行主辦耀億工業公司五年期10億元聯貸案順利募集完成，於8月1日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團與耀億工業董事長王昭仁完成簽約。

耀億工業在彰化和美鎮開業迄今逾51年，至今已成為全球特用線材供應領導廠商，本次聯貸案資金用途係償還既有金融機構債務暨充實中期營運周轉金，由彰銀擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，其他聯貸銀行團成員包括兆豐銀行、王道銀行、臺灣銀行、華南銀行、中國信託銀行、新光銀行、台北富邦銀行等合計共7家金融機構參與，最終獲銀行團超額認購達130％，顯見耀億工業的營運深獲各銀行同業的支持與肯定。

耀億工業致力於材料技術與應用場景的開發，所生產的高階球拍線、釣魚線、工業用線行銷國際，為全球專業線材供應商，其中，網羽球拍線、釣魚線在全球市占已居領導地位；開發成功的鞋網布、QSHION床墊等素材，兼具新穎機能與符合環保可回收的趨勢，較市場上現有產品更具特色。

另轉投資的東莞雅康寧專精於不織布領域，此不織布具有可再生的人造纖維特性，為其競爭優勢與特點，產品應用於汽車、鞋材、電子、家紡等產業，近年亦與豐田汽車、IKEA等國際大廠持續深化合作，並歷經疫情與產業庫存調整後，競爭力及經營績效已穩定顯現。

耀億工業藉著不斷的創新及品質提升，並持續掌握市場趨勢，投入資源，進行新產品、新市場、新應用及新客戶的開發，一路成長為全球線材製造專家，更拓展到不織布織品領域，用一條線及一片布創造每年20億元營收佳績，近年亦積極發展環保材料產品，為地球盡一份心力。

彰銀表示，將持續與耀億工業共同推動企業社會責任及落實永續發展，並於本聯貸案結合ESG連結指標評估條件，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。