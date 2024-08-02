緯穎、廣達 伺服器出貨吹暖風

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全球伺服器第三季出貨關鍵因素分析

受惠美系大型CSP（雲端服務供應商）在AI及一般通用型的伺服器的需求皆將增溫，全球伺服器第三季出貨總量估再年、季雙漲可期，並為台廠中聚焦美系CSP客戶的緯穎及廣達，在該季的出貨動能挹注利多廣。

DIGITIMES研究中心指出，隨著通膨壓力逐漸緩解，生成式AI應用需求並持續擴張，有利於企業進一步增加在雲端服務及伺服器設備的支出，有助於提升整體通用型及AI伺服器出貨成長。

在北美四大CSP業者中，已率先公布季度財報的Google，預期於第三季再啟動一波通用型伺服器的更新拉貨，另接續於2日舉行財報說明會的亞馬遜，針對自家的Graviton處理器及AI ASIC採購量，亦可望較前一季轉佳，DIGITIMES研究中心預估，美系大型CSP業者的伺服器採購量，繼於第二季季增逾一成後，第三季可望再有6％以上的季增幅。

法人預期，台廠中，主力各戶含括三大美系CSP業者的緯穎，繼上半年受惠微軟及META展開通用型伺服器的換機潮後，手上的AI伺服器亦可望隨著亞馬遜的專案帶動出貨增溫。

另一方面，META亦已於甫公告的季度財報中，再微幅上調資本支出、全年度估達370億～400億美元，同時預告在下一個財報年度將大幅擴增資本支出，以因應其持續投入AI應用研究與產品開發，間接為緯穎和廣達挹注樂觀後市動能。

至於在中系雲端業者需求方面，DIGITIMES研究中心認為，中系雲端業者先前於COVID-19痰情期間因封控影響，需求動能低迷數年後，今年上半年已見觸底回升，第二季採購量季增達11％，第三季雖將因基期高而收斂季增幅至4.8％，但走勢正向。

惟展望第四季，則恐因前兩季拉升基期，加上整體景氣能見度尚不明確，而出現小幅季減的情況。DIGITIMES研究中心預估，2024全年伺服器將於第三季站上全年高點、第四季微降，年度出貨總約達1,472萬台，較2023年成長2％。