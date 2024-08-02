龍頭匯聚 九州台半導體鏈成形

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台灣業者布局九州

半導體先進製程龍頭廠台積電於日本九州熊本縣設立JASM預計第四季量產，同時二廠也將啟動動工建設，封裝龍頭日月光投控決定北九州市購地設廠之外，相關設備與檢測廠商閎康、半導體材料通路大廠崇越均已在熊本設立據點，家登也在福岡與熊本之間的久留米市規劃建立新廠，半導體生產所需設備、耗材、檢設等，已就近支援龍頭大廠，未來整體一條龍能量將更為強大。

日本媒體關注，目前已在九州熊本市菊陽町設廠的台積電是全球最大的前段晶片製造商，未來封測龍頭日月光投控也到到北九州設廠落地後，則日本半導體生產就能夠達成包括前後段製程均在九州境內完成，那麼過去有「矽島」之稱的九州半導體產業就有機會進一步復興，並吸引半導體上下游業者持續前往九州布局。

半導體檢測與分析服務龍頭閎康已於2019年設立首座日本實驗室、2023年在熊本設立日本第二實驗室，日本實驗室自設立以來，連年繳出高於公司平均的業績增長。隨著AI應用的興起，日本客戶亦有許多AI晶片開發案，也為閎康帶進MA（材料分析）、先進製程檢測相關需求。

為掌握AI帶來的先進製程和先進封裝商機，閎康決定將今年的資本支出提升至12億元至14億元；這些資金除了用於擴展和升級名古屋及熊本實驗室檢測設備和實驗室設施之外，並規劃設立第三（北海道）實驗室，預計於2025年第一季開始貢獻營收。

半導體傳送及儲存解決方案廠家登今年第二季也決定在日本建置生產基地，廠房將在日本久留米市，目前規劃約3千坪廠房，投資金額含設備採購約4至4.5億元新台幣，預計今年底前動工建廠，2025年底前投產。