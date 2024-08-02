中元百億商機 電商大打折扣戰

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民間重要習俗的中元節即將到來，百億元普渡商機吸引各大電商磨刀霍霍，紛設普渡專區搶商機。momo富邦媒推估今年中元檔期將帶動momo食品銷售年成長突破三成。電商統計，零食、泡麵、飲料與罐頭類商品近期買氣大爆發，有「好運寓意」的商品尤其暢銷。

一箱包辦各式食品的拜拜箱成為小家庭、及各公司行號普渡置辦首選，momo今年針對小家庭到大企業不同客群需求，攜手聯華食品、盛香珍、統一、太古、泰山、義美等知名食品大廠推出「經典品牌拜拜箱」、「韓國零食限定拜拜箱」、以及嚴選台灣優良食品認證的「TQF驗證拜拜箱」等組合包。去年狂銷破萬箱、堪稱護國零食的「乖乖好運連年箱」，因為有「讓電子用品、設備都能乖乖運作」的涵意，預期今年仍會是科技業的首選。

統一併購Yahoo台灣電子商務業務後的第一個銷售檔期，Yahoo奇摩購物亦有備而來。Yahoo奇摩購物最新統計，「零食普渡箱」近期買氣升溫，箱購零食整體業績較去年同期成長2成。此外，Yahoo奇摩拍賣特別攜手統一超商推出8月天天運費半價，為普渡供品買氣添溫。

跨國零售電商Coupang酷澎強打零食、泡麵、罐頭、米麵、油品調味，並推出「酷讚中元3折起」活動，鎖定箱裝飲品市場大打折扣戰。

台灣樂天觀察近一周不僅「普渡箱」、「拜拜箱」熱搜，旺旺、台酒、聯華食品、盛香珍等品牌零食箱買氣亦特別旺。泡麵、零食、罐頭、飲品、三牲、水果、米、油銷量都較平日成長，零食箱印上祈福文字或可愛的幽靈鬼怪的澎湃箱特別受到歡迎。