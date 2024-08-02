鼎翰斥29億 收購韓國公司

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鼎翰1日晚上宣布，以1,187億韓元（約新台幣28億元）取得南韓公司Bluebird Inc之96.51％股權，此一收購案預計最快將在今年第四季完成，不過實際交易完成的時間，仍要等投審會批准。鼎翰總經理陳明義表示，由於雙方在客戶、產品線上有著高度的互補性，透過併購可以進一步強化鼎翰在可攜式條碼機市場的競爭力。

鼎翰補充，在以1,187億韓元取得Bluebird之96.51％股權後，亦擬向Bluebird公司其餘少數股東以不高於每股17,520韓元的價格收購總計3.49％之剩餘少數股權；倘若少數股東願意出售其全部持股予本公司，於完成本股份交易案及少數股東交易案後，Bluebird公司將成為鼎翰百分之百之子公司，兩者合計總交易金額約達新台幣29億元。

本次收購的Bluebird成立於1995年，總部位於南韓首爾，以研發生產、銷售自動辨識系統之資料讀取與輸入設備，以及相關行動解決方案為主要業務。

陳明義說明，Bluebird的技術、產品及市場與鼎翰有高度互補性，因此在本收購案完成後，將有助於鼎翰豐富整個產品線，同時透過雙方既有通路與市場擴大產品銷售；且也能進一步整合雙邊產品，提供客戶完整的自動識別系統解決方案，提升整體市場占有率與品牌競爭力。

鼎翰今年上半年累計營收39.45億元，較去年同期小幅衰退3.62％；今年首季每股稅後純益3.39元，較去年首季4.81元衰退；鼎翰去年全年每股稅後純益為19.76元；鼎翰預計於8月9日召集董事會並提報第二季財報。