亞泰庫存去化完畢 迎旺季

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

亞泰影像（4974）第二季營收10.96億元，季增28％、年增8.8％；上半年累計營收19.5億元，年增3.4％，每股稅後純益（EPS）3.4元。展望後市，法人表示，隨著客戶庫存逐漸去化完畢，加上進入旺季，第三季營運將延續第二季動能，且表現有望優於第二季。

亞泰影像總經理吳淑品先前於法說會中表示，下游客戶庫存調整已告一段落，近期已感受大廠急單挹注；雖然今年全球經濟雖還有許多不確定性因素，但近期陸續收到客戶急單，若長交期物料能如期調達，有望展現急單效益。

另外，為開創新的成長動能，亞泰持續布局多領域應用，並透露與國際大廠合作開發之AOI工業檢測模組，目前已正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用領域；未來會持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化策略。

展望後市，亞泰指出，未來研發策略將著重開發毛利較佳之利基型產品，如應用於影印機市場、高速文件掃描器、AOI工業檢測用途等，以拉大競爭差距；同時，也會運用既有專業封裝技術與產品設計能力，與客戶共同開發高進入障礙的模組產品，例如發光二極體列印頭（LED Printer Head, LPH）模組，及其他感測應用模組等。

至於產能方面，亞泰表示，將運用深圳及緬甸兩廠優勢成為客戶最佳生產基地，滿足客戶各種需求。目前深圳及緬甸兩地產能比例約6比4，但隨美中貿易紛擾，客戶關注中國大陸以外產能，未來將持續發揮緬甸生產製造優勢，聚焦高毛利利基型產品，爭取與客戶更多合作機會，創造最大營運效益。