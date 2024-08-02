加速轉型 許國興接裕隆總座

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裕隆近年業績

裕隆集團加速朝向移動服務新世代轉型邁進，1日公告調整組織及人事異動，裕隆總經理姚振祥升任副董事長，職缺由裕融總經理許國興接任，裕融總經理則由副總經理闕源龍升任，並接任格上租車董事長。

裕隆說明，集團此次高階職務調動，主要希望借重兩位高階在汽車價值鏈的專長及經驗，持續推動集團從汽車工業產業轉型創新移動生活服務，朝向「全域移動、未來啟動」移動服務新世代邁進。

近年裕隆集團除積極朝向創新移動生活服務轉型，亦同時發展多元品牌，不過，面對近期產發署甫宣布將對陸資車採行自製率嚴格審核，許國興上任後將如何應對，也將考驗其智慧。

裕隆1日同步公告上半年財報，隨進口車銷售量增加及納智捷（LUXGEN）n7電動車銷售亮眼，帶動上半年營收436.48億元、年增13.21％。不過受到去年認列新安東京迴轉利益墊高比較基期，及轉投資獲利挹注減少影響，裕隆上半年稅後純益20.81億元、年減9.29％，每股稅後純益（EPS）為1.99元，仍處歷史高位水準。

裕隆說明，因去年有新安東京迴轉利益墊高比較基期，再加上裕融今年以來增加提列預期信用減損損失，及受到升息影響舊有貸款合約成本提高，獲利貢獻減少，上半年營業利益41.17億元，亦較去年同期衰退11.67％。

展望今年，納智捷n7續穩定交車，將成為裕隆今年業績成長亮點，n7已連續四個月交車逾千輛，累計今年以來領牌4,702輛，挹注裕隆上半年營收成長，由於全年銷量可望達1萬輛，法人樂觀全年營收動能。

對於此次集團兩大核心事業高層人事案，裕隆表示，主要配合集團持續朝向「創新移動生活服務」邁進，姚振祥與許國興皆在集團服務超過40年，具備車輛產業豐富的經營與管理經驗，也同樣身為集團決策委員，將繼續協助執行長嚴陳莉蓮決策集團重大策略方向。

裕隆指出，接任裕融總座的闕源龍過去已在裕融超過20年，近年裕融持續透過旗下公司延伸業務範疇，布局企業金融、消費金融、移動服務三大事業支柱，未來將持續推動裕融在融資領域，提供消費者多元化汽車專業金融服務，透過策略合作導入更多元移動創新服務，擴大MaaS移動及用車服務長期策略布局，強化裕隆集團汽車價值鏈及服務量能，拓展集團汽車金融與移動服務生態圈。